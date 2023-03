Carlos Alcaraz et Tallon Griekspoor se sont affrontés une fois. L’Espagnol s’était imposé en trois sets lors de la dernière édition de Wimbledon. Avant leur retrou­vailles en 16es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Néerlandais (36e) a exprimé son impa­tience tout en se montrant très élogieux envers son futur adversaire.

« J’ai vrai­ment hâte de relever ce défi, j’aime ça. J’aime beau­coup ces matchs, les grands stades, les moments où je peux affronter ces gars‐là. Je préfère jouer sur le court 1 que sur le court 7, même si ce n’est pas toujours bon signe de jouer sur le court 1, mais j’aime le défi de me mesurer aux meilleurs. J’ai l’im­pres­sion que ce sont ces matchs qui feront plus tard de vous un meilleur joueur. Carlos est l’un des meilleurs au monde, c’est clair, même s’il est extrê­me­ment jeune. Quand il se blesse, il est capable de revenir tout de suite et de bien jouer rapi­de­ment, donc ça va être un match très diffi­cile, mais j’aime le défi de jouer contre lui. »