Grigor Dimitrov sait qu’il en est capable.

Déjà vain­queur à deux reprises de Carlos Alcaraz en six confron­ta­tions, le Bulgare, qui retrou­vera l’ac­tuel numéro 1 mondial au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce samedi, s’est exprimé chez nos confrères de Tennis Channel sur son état d’es­prit avant ce véri­table défi.

Et l’ac­tuel 42e joueur mondial a bien l’in­ten­tion de donner du fil à retordre à celui qui est toujours invaincu en 2026.

« Bien sûr, ce sera un match diffi­cile. Voyons voir ce que cela donnera. J’adore le regarder jouer. Il écrase litté­ra­le­ment la balle. Je l’adore, vous savez, dans le bon sens du terme. Mais en même temps, c’est dans ces moments‐là que, pour moi, le plaisir commence. C’est comme réflé­chir à ce que je peux faire diffé­rem­ment, ou à quelque chose de nouveau ou d’in­té­res­sant qui pour­rait non seule­ment le désta­bi­liser, mais aussi le mettre dans une posi­tion qui ne lui plaît pas vrai­ment. C’est ce que je veux dire, on ne sait jamais comment le match va se dérouler, car tout est entre nos mains. Je crois que si je fais les bons choix et que je réduis quelques erreurs ici et là, quelque chose de positif peut en ressortir. Je vais donc aborder le match avec cet état d’es­prit et rester concentré. »