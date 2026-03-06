Grigor Dimitrov sait qu’il en est capable.
Déjà vainqueur à deux reprises de Carlos Alcaraz en six confrontations, le Bulgare, qui retrouvera l’actuel numéro 1 mondial au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce samedi, s’est exprimé chez nos confrères de Tennis Channel sur son état d’esprit avant ce véritable défi.
Et l’actuel 42e joueur mondial a bien l’intention de donner du fil à retordre à celui qui est toujours invaincu en 2026.
« Bien sûr, ce sera un match difficile. Voyons voir ce que cela donnera. J’adore le regarder jouer. Il écrase littéralement la balle. Je l’adore, vous savez, dans le bon sens du terme. Mais en même temps, c’est dans ces moments‐là que, pour moi, le plaisir commence. C’est comme réfléchir à ce que je peux faire différemment, ou à quelque chose de nouveau ou d’intéressant qui pourrait non seulement le déstabiliser, mais aussi le mettre dans une position qui ne lui plaît pas vraiment. C’est ce que je veux dire, on ne sait jamais comment le match va se dérouler, car tout est entre nos mains. Je crois que si je fais les bons choix et que je réduis quelques erreurs ici et là, quelque chose de positif peut en ressortir. Je vais donc aborder le match avec cet état d’esprit et rester concentré. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 16:38