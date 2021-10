Tommy Haas, direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, a jugé les perfor­mances de son compa­triote, Alexander Zverev, pour Tennis Channel. Si « Sascha » a déjà un palmarès impres­sion­nant, son bilan en Grand Chelem reste déce­vant malgré des beaux parcours. Il n’a par exemple jamais gagné au meilleur des cinq sets contre un top 10.

« Si vous regardez, tout ce qu’il a accompli est déjà assez phéno­ménal. S’il arrê­tait sa carrière main­te­nant, on dirait qu’il en a eu une très belle. Ce n’est pas donné à tout le monde. Vraiment, la seule chose qui lui manque, c’est un titre du Grand Chelem. Et il n’a pas vrai­ment bien joué non plus », a estimé Tommy Haas.

A Indian Wells, Zverev a aussi des choses à prouver car il n’a jamais dépassé les 8es de finale, sa meilleure perfor­mance datant de 2016.