En confé­rence de presse avant son duel contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Holger Rune a évoqué son amour du tennis.

« Je ne fais pas vrai­ment de repé­rage. C’est le travail de mon entraî­neur et de mon analyste. Quand je dis que je regarde beau­coup de matchs de tennis, c’est plutôt pour le plaisir (sourire). Mais nous mettons beau­coup d’énergie dans le plan de jeu. Tout est évidem­ment plus facile quand on connaît l’ad­ver­saire. Depuis quelques années sur le circuit, il n’y a pas beau­coup de joueurs que je n’ai pas affrontés, donc évidem­ment je connais leur jeu et ils connaissent le mien aussi. C’est pour­quoi vous devez constam­ment vous améliorer pour rendre la tâche diffi­cile à votre adversaire. »