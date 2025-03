Comme on a pu le lire un peu partout, le tennis a besoin d’un joueur comme Holger Rune. Emotif et éner­gique, quand le Danois est en forme, le spec­tacle est très souvent au rendez‐vous.

Si son jeu est aussi basé sur la puis­sance, il peut exister une vraie part d’im­pro­vi­sa­tion et de créa­ti­vité. Qualifié en quarts de finale à Indian Wells où il affron­tera Griekspoor, Holger veut encore confirmer qu’il a vrai­ment changé.

« J’ai appris mes leçons. Les choses ne se passent pas sans raison. Je pense que chaque joueur mérite d’être là où il est, donc je mérite mon clas­se­ment. Celui qui est à son clas­se­ment mérite, parce qu’il s’agit d’ob­tenir des résul­tats, mais en même temps d’amé­liorer son jeu et d’avoir de la stabi­lité. Je pense que ce que j’ai fait beau­coup mieux dans ce tournoi jusqu’à présent, c’est ma menta­lité. Cela se traduit égale­ment par un jeu plus cohé­rent, je dirais. Parce que je ne crois pas être devenu le pire joueur au cours des deux dernières années. En fait, je pense le contraire. Je pense que je suis devenu un meilleur joueur, plus polyvalent. »