Tombeur de Tallon Griekspoor à Indian Wells (5−7, 6–0, 6–3), Holger Rune gagne en régu­la­rité dans les grands tour­nois. Il s’est qualifié pour sa troi­sième demi‐finale sur les quatre derniers Masters 1000.

Titré à Paris‐Bercy en octobre 2022 et 4e au clas­se­ment ATP en août 2023, le Danois (13e cette semaine) a évoqué pour Eurosport sa progres­sion ces deux dernières années.

« Je pense que j’ai amélioré mon jeu et que j’ai trouvé une certaine stabi­lité. Je ne pense pas être devenu un plus mauvais joueur qu’il y a deux ans. Je crois même exac­te­ment le contraire. Je suis devenu un joueur plus complet, plus fort. Mentalement, je me sens prêt main­te­nant. Je me sens très calme sur le court, et je prends les choses au jour le jour. »

Pour une place en finale dans le désert cali­for­nien, Rune affron­tera Daniil Medvedev.