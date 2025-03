Tombeur surprise de Stefanos Tsitsipas, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, alors que le Grec restait sur une excel­lente dyna­mique, Holger Rune avait le sourire en confé­rence de presse après un début de saison laborieux.

Vainqueur pour la première fois de sa carrière d’un joueur membre du Top 10 mondial sur dur exté­rieur, le Danois, qui n’était même pas courant de cette statis­tique, a expliqué pour­quoi il a souvent eu du mal à évoluer dans ces conditions.

« Je ne le savais même pas. Bien sûr, c’est génial. Il me semble que de toutes les surfaces, c’est sur les courts exté­rieurs en dur que j’ai mis le plus de temps à m’ha­bi­tuer, car au Danemark, on joue soit sur terre battue en été, soit à l’in­té­rieur en hiver. Quand j’étais enfant, je jouais rare­ment sur des terrains durs exté­rieurs. Il est très impor­tant de bien jouer sur cette surface car c’est là que se déroulent la plupart des tour­nois. Je me sens à l’aise. C’était la même chose l’année dernière aussi. J’aime les conditions. »