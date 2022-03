Sèchement battu par Holger Rune au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6–3, 6–2), Ugo Humbert n’a pas cherché d’ex­cuses au micro de nos confrères de l’Equipe. Le Tricolore a dressé un constat lucide sur sa perfor­mance, poin­tant notam­ment le manque de compé­ti­tion : « Il me manque beau­coup de rythme, pas mal de matches. […] Je forçais un peu trop mes zones dès que j’at­ta­quais. Normalement, c’est la où je suis bon. Je me tendais un peu, je jouais trop proches des lignes. On peut très bien jouer à l’en­traî­ne­ment, s’at­tendre à ce que ce soit pareil en match et puis fina­le­ment ce n’est pas le cas. Je suis déçu. Je pensais faire un meilleur match. »