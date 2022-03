Ugo Humbert enchaîne les galères depuis plusieurs mois. Complètement out physi­que­ment après les Jeux Olympiques, sans trop savoir pour­quoi même s’il avait évoqué un possible lien avec le vaccin, il n’a pas pu se relancer correc­te­ment en 2022 puis­qu’il a contracté le Covid avant de se blesser à l’adducteur.

Le Français raconte son calvaire à L’Equipe avant de tenter de se relancer contre Holger Rune au 1er tour à Indian Wells.

« J’ai repris un coup au moral. Ça faisait déjà six mois que je ne connais­sais que ça : être crevé au bout de trente minutes, ne plus avoir de jus, avoir mal aux jambes, les muscles raides… En fait, cette année, j’ai seule­ment eu une période de dix jours où je me suis senti bien : l’ATP Cup et la semaine avant l’Open d’Australie. Derrière… C’était vrai­ment dur. C’est super frus­trant parce que tu ne comprends pas. Tu t’en­gages à fond, comme d’ha­bi­tude, mais tu fais trois ou quatre fois moins que ce dont tu es capable. Je ne prenais plus du tout de plaisir à aller sur le terrain parce que je ne pouvais pas bouger et je devais essayer de finir les points en trois ou quatre coups. »