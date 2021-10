Hubert Hurkacz a parfai­te­ment digéré son US Open manqué, sorti dès le deuxième tour par Andreas Seppi. Depuis, le Polonais s’est adjugé le Moselle Open après une semaine parfaite, il s’est incliné au deuxième tour à San Diego avant de rallier ce mercredi les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Lauréat de trois trophées cette saison et plus que jamais en course pour une quali­fi­ca­tion au Masters de Turin (9e à la Race), l’ac­tuel 12e joueur mondial a évoqué l’en­chaî­ne­ment éclair des tour­nois et le fait qu’il n’avait pas forcé­ment le temps de savourer les victoires.

« J’essaie de profiter un peu de mes victoires. Vous savez, parfois c’est diffi­cile avec le calen­drier, parce que lorsque vous jouez un tournoi la semaine suivante, vous n’avez pas vrai­ment le temps de profiter de vos succès. Mais c’est impor­tant de profiter un minimum quand vous avez réalisé une bonne semaine, aussi, parce que toutes les semaines ne vont pas se dérouler comme vous le souhaitez. »