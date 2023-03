Explosif, agressif, malin.… Carlos Alcaraz continue d’éblouir le monde du tennis.

Alors que Daniil Medvedev restait sur trois titres consé­cu­tifs (Rotterdam, Doha, Dubaï) et 19 victoires d’af­filée, le jeune espa­gnol n’a fait qu’une bouchée de son adver­saire en finale à Indian Wells dans la nuit de dimanche à lundi. Il ne lui a fallu qu’un peu plus d’une heure et dix minutes pour s’im­poser en deux sets : 6–3, 6–2.

Dans des condi­tions venteuses et toujours lentes, Alcaraz a joué comme s’il avait dix ans d’ex­pé­rience sur le circuit. Sans jamais trem­bler, en ne faisant que les bons choix et contrai­re­ment à sa demie contre Sinner, en n’of­frant aucune possi­bi­lité à Medvedev.

Parfaitement entré dans sa partie au contraire du Russe, plus imprécis que ces dernières semaines, Alcaraz a joué très intel­li­gem­ment. Il a profité de la posi­tion toujours aussi reculée de Daniil pour multi­plier les amor­ties magni­fi­que­ment glis­sées ou prendre rapi­de­ment le contrôle de l’échange. Sa qualité de retour a fait égale­ment beau­coup de mal à celui qui écra­sait tout sur son passage depuis plus d’un mois.

Le protégé de Juan Carlos Ferrero a logi­que­ment fait la course en tête avant de mettre un gros coup sur la tête à son adver­saire en début de deuxième set, lors­qu’il enchaî­nait douze points de suite.

C’est en toute logique que Carlos Alcaraz rempor­tait à seule­ment 19 ans son 8e titre en carrière, son 3e Masters 1000 (après Miami et Madrid en 2022). Depuis son retour de bles­sure, il a triomphé à Buenos Aires, Indian Wells et disputé une finale à Rio, où sa cuisse et Cameron Norrie avaient eu raison de lui.

Carlos Alcaraz en profite pour retrouver la place de numéro 1 mondial, devant Novak Djokovic.