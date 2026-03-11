Accueil ATP ATP - Indian Wells

Inarrêtable, Alcaraz égale Djokovic !

Par
Baptiste Mulatier
-
387

Carlos Alcaraz continue de tout emporter sur son passage. 

Déjà titré à l’Open d’Australie et à Doha, le numéro 1 mondial a remporté ce mercredi à Indian Wells sa 15e victoire de la saison, en autant de matchs. 

Il a logi­que­ment dominé Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 cali­for­nien, en affi­chant un niveau de jeu abso­lu­ment excep­tionnel dans la première manche et en maîtri­sant parfai­te­ment le tie‐break dans la seconde : 6–1, 7–6(2), en 1h32 de jeu. 

Grâce à cette sixième victoire en sept duels face au triple fina­liste en Grand Chelem, l’Espagnol pour­suit sa série en 2026, mais pas que. Il est aussi invaincu depuis 33 matchs sur dur exté­rieur (titres à Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie, Doha), et égale ainsi la meilleure série de Novak Djokovic dans ces conditions. 

Roger Federer (46 victoires consé­cu­tives sur dur exté­rieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin mais plus rien ne semble impos­sible pour Alcaraz. 

Pour une place dans le dernier carré à Indian Wells, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, Carlos Alcaraz retrou­vera le vain­queur du tournoi en 2021, Cameron Norrie, qui l’a d’ailleurs battu au premier tour à Paris‐Nanterre en octobre dernier. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 00:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

