Carlos Alcaraz continue de tout emporter sur son passage.
Déjà titré à l’Open d’Australie et à Doha, le numéro 1 mondial a remporté ce mercredi à Indian Wells sa 15e victoire de la saison, en autant de matchs.
Il a logiquement dominé Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 californien, en affichant un niveau de jeu absolument exceptionnel dans la première manche et en maîtrisant parfaitement le tie‐break dans la seconde : 6–1, 7–6(2), en 1h32 de jeu.
Grâce à cette sixième victoire en sept duels face au triple finaliste en Grand Chelem, l’Espagnol poursuit sa série en 2026, mais pas que. Il est aussi invaincu depuis 33 matchs sur dur extérieur (titres à Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie, Doha), et égale ainsi la meilleure série de Novak Djokovic dans ces conditions.
Roger Federer (46 victoires consécutives sur dur extérieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin mais plus rien ne semble impossible pour Alcaraz.
🤯 LES PLUS LONGUES SÉRIES DE VICTOIRES SUR DUR EXTÉRIEUR DANS L’ÈRE OPEN :— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 11, 2026
🇺🇸 Jimmy Connors – 55
🇨🇭 Roger Federer – 46
🇺🇸 Pete Sampras – 34
🇦🇺 Rod Laver – 33
🇷🇸 Novak Djokovic – 33
🆕🇪🇸 CARLOS ALCARAZ – 33 (série en cours)pic.twitter.com/yliBCPSjas
Pour une place dans le dernier carré à Indian Wells, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, Carlos Alcaraz retrouvera le vainqueur du tournoi en 2021, Cameron Norrie, qui l’a d’ailleurs battu au premier tour à Paris‐Nanterre en octobre dernier.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 00:54