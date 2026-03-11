Carlos Alcaraz continue de tout emporter sur son passage.

Déjà titré à l’Open d’Australie et à Doha, le numéro 1 mondial a remporté ce mercredi à Indian Wells sa 15e victoire de la saison, en autant de matchs.

Il a logi­que­ment dominé Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 cali­for­nien, en affi­chant un niveau de jeu abso­lu­ment excep­tionnel dans la première manche et en maîtri­sant parfai­te­ment le tie‐break dans la seconde : 6–1, 7–6(2), en 1h32 de jeu.

Grâce à cette sixième victoire en sept duels face au triple fina­liste en Grand Chelem, l’Espagnol pour­suit sa série en 2026, mais pas que. Il est aussi invaincu depuis 33 matchs sur dur exté­rieur (titres à Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie, Doha), et égale ainsi la meilleure série de Novak Djokovic dans ces conditions.

Roger Federer (46 victoires consé­cu­tives sur dur exté­rieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin mais plus rien ne semble impos­sible pour Alcaraz.

🤯 LES PLUS LONGUES SÉRIES DE VICTOIRES SUR DUR EXTÉRIEUR DANS L’ÈRE OPEN :



🇺🇸 Jimmy Connors – 55

🇨🇭 Roger Federer – 46

🇺🇸 Pete Sampras – 34

🇦🇺 Rod Laver – 33

🇷🇸 Novak Djokovic – 33

🆕🇪🇸 CARLOS ALCARAZ – 33 (série en cours)pic.twitter.com/yliBCPSjas — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 11, 2026

Pour une place dans le dernier carré à Indian Wells, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, Carlos Alcaraz retrou­vera le vain­queur du tournoi en 2021, Cameron Norrie, qui l’a d’ailleurs battu au premier tour à Paris‐Nanterre en octobre dernier.