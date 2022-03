Respectivement vain­queurs à l’Open d’Australie et à Acapulco, les paires de doubles Kyrgios/Kokkinakis et Lopez/Tsitsipas ont décidé de rempiler du côté d’Indian Wells. Accompagné par d’autres duos quatre étoiles, tels que Hurkacz/Kubot, Korda/Sinner, Alcaraz/Carreno Busta, Golubev/Zverev ou encore Bopanna/Shapovalov, ils permettent au tableau de double d’Indian Wells, tradi­tion­nel­le­ment très fourni, de tenir sa répu­ta­tion. En effet, il y a quelques années, Rafael Nadal et Novak Djokovic s’ali­gnaient très souvent aux côtés d’un de leurs compa­triotes dans le désert californien.