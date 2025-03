Si son accord passé avec l’Agence mondiale anti­do­page (AMA), ayant abouti à une suspen­sion de trois mois, a surpris plusieurs joueurs, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, peut compter sur le soutien de Jack Draper.

« Je suis sûr que Jannik reviendra plus fort qu’a­vant. Ces derniers mois et, plus géné­ra­le­ment, cette dernière année ont été très compli­qués pour lui. J’ai essayé de le soutenir et je lui ai souvent dit qu’il était une source d’ins­pi­ra­tion pour moi en raison de ses réali­sa­tions et de son éthique de travail. La façon dont il se comporte sur et en dehors du court est impres­sion­nante. C’est un homme sincère et gentil. Je pense qu’il mérite tout le succès qu’il connaît et j’ai hâte de le revoir sur le circuit », a déclaré le 14e mondial au micro de Sky Sports.

