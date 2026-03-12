Revenu en février d’une blessure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il tente de défendre son titre.
En conférence de presse, le Britannique a exprimé sa satisfaction même s’il estime être encore assez loin de son meilleur niveau.
« Je suis vraiment fier de mon niveau de jeu. Mais pour être honnête, je disais à mon entraîneur que je pense toujours que je peux faire beaucoup mieux. Pas tant au niveau du tennis, mais plutôt au niveau de mon mental sur le court. Par exemple, l’année dernière, j’ai disputé beaucoup de matchs, et dans cette situation, vous prenez confiance en sachant quoi faire dans les moments importants et en sachant comment vous engager dans le tennis que vous voulez jouer. C’est difficile quand vous n’avez pas joué depuis un certain temps, surtout contre les meilleurs joueurs du monde. Ils vous mettent mal à l’aise. Je continue d’apprendre à connaître mon jeu, mon identité sur le court. Je pense donc que ces matchs sont extrêmement importants à remporter, car ce sont le genre de matchs sur lesquels on revient et dont on se dit : ‘J’ai réussi à m’en sortir, j’ai pu me donner une autre chance de jouer un autre match contre un autre joueur de haut niveau le lendemain’. Et tout cela, même si aujourd’hui est une grande victoire, c’est aussi une petite victoire dans mon rétablissement et mon retour au jeu et dans le type de joueur que je veux devenir. »
Le 14e mondial va maintenant tenter de défendre quelques points supplémentaires face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 13:14