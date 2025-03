S’il occupe désor­mais la 7e place mondiale après avoir remporté ce dimanche le Masters 1000 d’Indian Wells, Jack Draper espère laisser derrière lui tous les problèmes physiques déjà surmontés depuis le début de sa jeune carrière. Il est revenu sur cette période plus diffi­cile dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J’ai toujours été petit, mais entre 15 et 17 ans, j’ai poussé d’un coup (il mesure aujourd’hui 1,93m). J’ai connu beau­coup de hauts et de bas sur le plan physique, au point que je n’étais pas sûr que j’al­lais pouvoir conti­nuer. Et puis vous savez, c’est rude, les circuits Future et Challenger. Ce n’est pas Wimbledon, ni Indian Wells. Rester parfois trois ou quatre semaines sur le même lieu pour enchaîner seul les tour­nois, ce n’est pas évident et, quand j’étais plus jeune, je pensais que le sport était très diffé­rent de cette réalité. Il a donc fallu que je me recon­fi­gure pour me faire à l’idée que j’al­lais devoir vrai­ment m’in­vestir et que ce n’était pas comme si j’al­lais juste débar­quer, faire un malheur à Wimbledon et gagner. »