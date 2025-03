Impressionnant depuis son arrivé dans le désert cali­for­nien, Jack Draper s’est qualifié cette nuit pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells après une victoire auto­ri­taire face au local Ben Shelton (6−4, 7–5).

Pour une place en finale, le Britannique affron­tera l’autre homme en forme de ce tournoi en la personne du double tenant du titre et 3e mondial, Carlos Alcaraz. Interrogé sur ce duel en confé­rence de presse, Jack en a profité pour rendre un bel hommage à son futur adversaire.

« Carlos est évidem­ment un grand cham­pion, qui fait déjà des choses extra­or­di­naires dans le jeu, ce qui est bon pour le sport, non seule­ment pour les joueurs, mais aussi pour les spec­ta­teurs qui le regardent. Je pense qu’il place la barre très haut, et c’est une bonne chose pour un joueur comme moi, parce que je le regarde et je joue contre lui, et je pense à ce que je dois faire pour être à son niveau. »