Attention Jack devient très régu­lier sur les grands évène­ments. Il n’a fait qu’une bouchée de Taylor Fritz en 8ème de finale : 7–5, 6–4. Ce succès le place comme un possible outsider pour le titre. Il affron­tera Shelton en quart pour un duel 100% gaucher, ce qui est plutôt rare.

Interrogé sur l’im­pact de ses perfor­mances et sur la culture tennis de son pays, Jack s’est un peu lâché…

« Nous avons évidem­ment Wimbledon. C’est l’un des plus grands événe­ments spor­tifs du monde. Je dirais que pendant trois semaines de l’année, nous sommes très atta­chés au tennis. Je pense que nous avons eu beau­coup de chance d’avoir Andy Murray et d’autres joueurs qui m’ont vrai­ment montré la voie et m’ont inspiré pour que je devienne moi‐même un joueur de haut niveau. Malgré tout je dirais que notre culture du tennis n’est pas très déve­loppée au Royaume‐Uni. Il est évident que d’autres nations de tennis, comme l’Italie, l’Espagne et la France, sont mieux loties »

