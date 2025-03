Forcément après ce qu’il s’est passé il y a quelques temps face au Canadien Félix Auger‐Aliassime où Jack avait passé des moments diffi­ciles, le Brittannique a eu une atti­tude très correcte comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« En fin de l’année dernière, avec toute l’af­faire Felix, je me suis fait traiter de tricheur et tout ce genre de choses, mais il n’y a pas eu d’examen. Il n’y a rien eu puisque la vidéo n’était pas dispo­nible sur le stade. Donc, cela m’a appris des choses à faire et ne pas faire. Quand il vient au filet si Carlos m’avait dit que cela avait avait été gêne par l’an­nonce, alors bien sûr j’au­rais rejoué le point »