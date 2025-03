Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells après sa victoire face au local et reve­nant Jenson Brooksby (7−5, 6–4), Jack Draper est revenu en confé­rence de presse sur les propos de Novak Djokovic concer­nant les condi­tions parti­cu­lière du court central.

« Oui, c’est vrai­ment un court très diffi­cile à jouer, surtout si vous n’avez pas beau­coup joué aupa­ra­vant. Je comprends que les condi­tions ici, en ce qui concerne la trajec­toire de la dans l’air, sont très diffé­rentes, et j’ai accepté avant le tournoi que je pour­rais faire quelques erreurs que je ne fais pas d’ha­bi­tude. J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion aujourd’hui de ne pas avoir joué mon tennis le plus propre. Il y a eu des moments dans le match où je voulais lui faire jouer une balle supplé­men­taire ou je voulais faire mieux. Je n’y suis pas parvenu. Mais en même temps, je sais que j’ai la capa­cité de résoudre les problèmes, et aussi peu importe à quel point je me sens mal à l’aise, je sais qu’ils vont se sentir mal à l’aise aussi. Ce n’est pas un tennis parfait, mais c’est un bon défi pour tout le monde. »