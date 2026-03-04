Vainqueur de l’édition 2025 du Masters 1000 d’Indian Wells sur laquelle il avait réussi l’exploit de s’offrir Carlos Alcaraz en demi‐finales avant d’être sacré face à Holger Rune, Jack Draper est de retour cette année après une longue période d’indisponibilité suite à une blessure assez sérieuse au niveau du poignet.
Alors qu’il a seulement disputé trois petits match depuis son forfait au 2e tour de l’US Open en août dernier, le Britannique a fait part de sa confiance et sa détermination en conférence de presse d’avant tournoi dans le désert californien.
« Je pense que je ne serais pas ici, je ne participerais pas au tournoi si je ne me sentais pas capable d’aller jusqu’au bout à nouveau. C’est probablement la principale raison pour laquelle je ne suis pas allé en Australie, simplement parce que si je participe à un tournoi, je veux me sentir prêt physiquement non seulement pour y prendre part, mais aussi pour aller jusqu’au bout, car je crois tellement en mon tennis que lorsque je suis sur le court, je sais que je peux faire de grandes choses. À ce stade, honnêtement, je suis juste très reconnaissant d’être de retour sur le court, d’être de retour sur le circuit. J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé en tant que joueur au cours des huit derniers mois, mais je reconnais que j’ai été éloigné du jeu, et c’est un peu difficile de revenir directement à un niveau supérieur après une telle période d’absence. Alors, voyons ce qui va se passer. Je n’ai pas l’intention de trop réfléchir. Ma priorité est de prendre soin de mon corps, de m’assurer que lorsque je serai en mesure de fouler le court, je serai parfaitement préparé pour ce qui m’attend. Je crois toujours en mon tennis, alors voyons jusqu’où je peux aller. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 17:07