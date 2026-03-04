Vainqueur de l’édi­tion 2025 du Masters 1000 d’Indian Wells sur laquelle il avait réussi l’ex­ploit de s’of­frir Carlos Alcaraz en demi‐finales avant d’être sacré face à Holger Rune, Jack Draper est de retour cette année après une longue période d’in­dis­po­ni­bi­lité suite à une bles­sure assez sérieuse au niveau du poignet.

Alors qu’il a seule­ment disputé trois petits match depuis son forfait au 2e tour de l’US Open en août dernier, le Britannique a fait part de sa confiance et sa déter­mi­na­tion en confé­rence de presse d’avant tournoi dans le désert californien.

« Je pense que je ne serais pas ici, je ne parti­ci­pe­rais pas au tournoi si je ne me sentais pas capable d’aller jusqu’au bout à nouveau. C’est proba­ble­ment la prin­ci­pale raison pour laquelle je ne suis pas allé en Australie, simple­ment parce que si je parti­cipe à un tournoi, je veux me sentir prêt physi­que­ment non seule­ment pour y prendre part, mais aussi pour aller jusqu’au bout, car je crois telle­ment en mon tennis que lorsque je suis sur le court, je sais que je peux faire de grandes choses. À ce stade, honnê­te­ment, je suis juste très recon­nais­sant d’être de retour sur le court, d’être de retour sur le circuit. J’ai l’im­pres­sion d’avoir beau­coup progressé en tant que joueur au cours des huit derniers mois, mais je recon­nais que j’ai été éloigné du jeu, et c’est un peu diffi­cile de revenir direc­te­ment à un niveau supé­rieur après une telle période d’ab­sence. Alors, voyons ce qui va se passer. Je n’ai pas l’in­ten­tion de trop réflé­chir. Ma prio­rité est de prendre soin de mon corps, de m’as­surer que lorsque je serai en mesure de fouler le court, je serai parfai­te­ment préparé pour ce qui m’at­tend. Je crois toujours en mon tennis, alors voyons jusqu’où je peux aller. »