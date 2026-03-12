Revenu en février d’une bles­sure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il défend son titre.

En confé­rence de presse après sa grosse victoire, acquise au bout du suspens, le 14e joueur mondial a rendu un magni­fique hommage à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qu’il consi­dère comme le plus « grand de tous les temps ».

« Je sais qu’il a peut‐être eu un peu de mal à Indian Wells ces dernières années. Il n’est peut‐être pas à son meilleur niveau, mais il reste un compé­ti­teur incroyable qui donne abso­lu­ment tout à chaque match. Je ne regarde pas beau­coup le tennis quand je ne joue pas, mais chaque fois qu’il joue, je le regarde toujours, je l’ad­mire toujours. Il a toujours plus d’un tour dans son sac quand il entre sur le court. Je pense que c’était un match diffi­cile et qu’il est impres­sion­nant de jouer à son niveau à 38 ans, avec toute l’ex­pé­rience qu’il a derrière lui. Je pense que nous sommes tous très recon­nais­sants qu’il soit toujours là, sur le circuit, et qu’il continue à donner le meilleur de lui‐même. C’est agréable pour nous, les jeunes, d’avoir encore quel­qu’un d’aussi formi­dable à qui nous iden­ti­fier. J’ai telle­ment de respect pour Novak. Ce qu’il a accompli aujourd’hui, c’est quelque chose d’indescriptible. »

Le Britannique va main­te­nant tenter de défendre quelques points en plus face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set.