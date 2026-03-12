Revenu en février d’une blessure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il défend son titre.
En conférence de presse après sa grosse victoire, acquise au bout du suspens, le 14e joueur mondial a rendu un magnifique hommage à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qu’il considère comme le plus « grand de tous les temps ».
« Je sais qu’il a peut‐être eu un peu de mal à Indian Wells ces dernières années. Il n’est peut‐être pas à son meilleur niveau, mais il reste un compétiteur incroyable qui donne absolument tout à chaque match. Je ne regarde pas beaucoup le tennis quand je ne joue pas, mais chaque fois qu’il joue, je le regarde toujours, je l’admire toujours. Il a toujours plus d’un tour dans son sac quand il entre sur le court. Je pense que c’était un match difficile et qu’il est impressionnant de jouer à son niveau à 38 ans, avec toute l’expérience qu’il a derrière lui. Je pense que nous sommes tous très reconnaissants qu’il soit toujours là, sur le circuit, et qu’il continue à donner le meilleur de lui‐même. C’est agréable pour nous, les jeunes, d’avoir encore quelqu’un d’aussi formidable à qui nous identifier. J’ai tellement de respect pour Novak. Ce qu’il a accompli aujourd’hui, c’est quelque chose d’indescriptible. »
Le Britannique va maintenant tenter de défendre quelques points en plus face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 08:43