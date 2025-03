Consultante pour Tennis Channel et invitée à donner son point de vue sur la défaite de Novak Djokovic dès le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, l’an­cienne 9e joueuse mondiale, Coco Vandeweghe, s’est demandée si le Serbe avait encore la même envie de se surpasser sur un court de tennis.

« Il faut recon­naître à Botic (Van De Zandschulp) un certain mérite, il a joué de manière très solide et il faut lui donner le crédit qu’il mérite. Mais je pense que Novak se sent trop à l’aise avec le fait de perdre. C’est un senti­ment étrange en tant que joueur quand vous avez quelques défaites comme celle‐là et que vous le voyez dans la salle de presse un peu trop souriant et que vous vous dites : ‘Est‐ce qu’il n’est plus aussi fort menta­le­ment qu’il l’était aupa­ra­vant ?’. Il faut se poser des ques­tions. Je continue de penser qu’on ne peut pas exclure le GOAT dans n’im­porte quel tournoi, dans n’im­porte quelle situa­tion, mais je me demande si nous ne sommes pas un peu trop à l’aise avec ces gars qui vous battent dans ces Masters 1000. Nous savons que Novak vise les tour­nois du Grand Chelem et que peut‐être cela se produira aussi dans les tour­nois du Grand Chelem. »