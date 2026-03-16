Jannik Sinner affole les compteurs et il accumule maintenant quelques records qui seront peut‐être jamais battus. À 24 ans, il a déjà remporté tous les principaux tournois du circuit sur dur (Open d’Australie, US Open, ATP Finals et les six Masters 1000 sur cette surface).
Un sacré palmarès qu’il va certainement vouloir étoffer encore un peu plus lors du tournoi de Miami qui débute ce mercredi.
« Je suis très heureux, c’est encore un excellent résultat. J’avais atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem (en Australie). Et là c’était le grand tournoi qui suivait. C’est évidemment une super semaine. On a essayé d’arriver ici très tôt. C’était un tournoi que je n’avais jamais remporté donc je voulais me préparer de manière la plus professionnelle possible. Faire ce résultat signifie beaucoup pour moi. Je vais avoir quelques jours pour me détendre parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps entre ici et Miami, un nouveau tournoi important. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 10:54