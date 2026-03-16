Jannik Sinner affole les comp­teurs et il accu­mule main­te­nant quelques records qui seront peut‐être jamais battus. À 24 ans, il a déjà remporté tous les prin­ci­paux tour­nois du circuit sur dur (Open d’Australie, US Open, ATP Finals et les six Masters 1000 sur cette surface).

Un sacré palmarès qu’il va certai­ne­ment vouloir étoffer encore un peu plus lors du tournoi de Miami qui débute ce mercredi.

« Je suis très heureux, c’est encore un excellent résultat. J’avais atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem (en Australie). Et là c’était le grand tournoi qui suivait. C’est évidem­ment une super semaine. On a essayé d’ar­river ici très tôt. C’était un tournoi que je n’avais jamais remporté donc je voulais me préparer de manière la plus profes­sion­nelle possible. Faire ce résultat signifie beau­coup pour moi. Je vais avoir quelques jours pour me détendre parce qu’il n’y a pas beau­coup de temps entre ici et Miami, un nouveau tournoi important. »