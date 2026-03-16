Jannik affole les comp­teurs et il accu­mule main­te­nant quelques records qui seront peut‐être jamais battus. A 24 ans, il a déjà tous les Masters 1000 sur dur, il va sûre­ment vouloir compléter ce palmarès avec ceux qui se jouent sur terre où il est un peu « sec ».

« Je suis très heureux, c’est encore un excellent résultat. J’avais atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem (en Australie). Et là c’était le grand tournoi qui suivait. C’est évidem­ment une super semaine. On a essayé d’ar­river ici très tôt. C’était un tournoi que je n’avais jamais remporté donc je voulais me préparer de manière la plus profes­sion­nelle possible. Faire ce résultat signifie beau­coup pour moi. Je vais avoir quelques jours pour me détendre parce qu’il n’y a pas beau­coup de temps entre ici et Miami, un nouveau tournoi important »