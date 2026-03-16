Jannik affole les compteurs et il accumule maintenant quelques records qui seront peut‐être jamais battus. A 24 ans, il a déjà tous les Masters 1000 sur dur, il va sûrement vouloir compléter ce palmarès avec ceux qui se jouent sur terre où il est un peu « sec ».
« Je suis très heureux, c’est encore un excellent résultat. J’avais atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem (en Australie). Et là c’était le grand tournoi qui suivait. C’est évidemment une super semaine. On a essayé d’arriver ici très tôt. C’était un tournoi que je n’avais jamais remporté donc je voulais me préparer de manière la plus professionnelle possible. Faire ce résultat signifie beaucoup pour moi. Je vais avoir quelques jours pour me détendre parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps entre ici et Miami, un nouveau tournoi important »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 10:54