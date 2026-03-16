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Jannik Sinner, 24 ans, et déjà vain­queur de tous les Masters1000 sur dur : « Faire ce résultat signifie beau­coup pour moi »

Par
Jean Muller
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Jannik affole les comp­teurs et il accu­mule main­te­nant quelques records qui seront peut‐être jamais battus. A 24 ans, il a déjà tous les Masters 1000 sur dur, il va sûre­ment vouloir compléter ce palmarès avec ceux qui se jouent sur terre où il est un peu « sec ». 

« Je suis très heureux, c’est encore un excellent résultat. J’avais atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem (en Australie). Et là c’était le grand tournoi qui suivait. C’est évidem­ment une super semaine. On a essayé d’ar­river ici très tôt. C’était un tournoi que je n’avais jamais remporté donc je voulais me préparer de manière la plus profes­sion­nelle possible. Faire ce résultat signifie beau­coup pour moi. Je vais avoir quelques jours pour me détendre parce qu’il n’y a pas beau­coup de temps entre ici et Miami, un nouveau tournoi important »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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