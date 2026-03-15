Intraitable ce dimanche face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner s’est offert son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Et après les très jolis mots de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix, l’Italien lui a répondu de fort belle manière en insis­tant sur la qualité de son jeu et de son travail au quotidien.

« Je voudrais tout d’abord m’adresser à Daniil et à ton équipe. C’est formi­dable de te voir revenir à ce niveau. Je sais que tu t’entraînes très, très dur. Tu as une équipe formi­dable derrière toi. Continue comme ça. Ne lâche rien. Je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, mon équipe, ma famille et mes amis à la maison… Je tiens à vous remer­cier de m’avoir poussé à repousser mes limites. Nous sommes arrivés très, très tôt pour nous préparer à cela. C’est d’autant plus spécial aujourd’hui de tenir ce magni­fique trophée entre mes mains. Merci beau­coup pour tout votre soutien. Merci. »