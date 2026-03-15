Accueil ATP ATP - Indian Wells

Jannik Sinner à Daniil Medvedev après sa victoire en finale : « C’est génial de te voir revenir à ce niveau. Je sais que tu t’entraînes très, très dur. Ne lâche rien »

Par
Thomas S
-
83

Intraitable ce dimanche face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner s’est offert son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Et après les très jolis mots de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix, l’Italien lui a répondu de fort belle manière en insis­tant sur la qualité de son jeu et de son travail au quotidien. 

« Je voudrais tout d’abord m’adresser à Daniil et à ton équipe. C’est formi­dable de te voir revenir à ce niveau. Je sais que tu t’entraînes très, très dur. Tu as une équipe formi­dable derrière toi. Continue comme ça. Ne lâche rien. Je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, mon équipe, ma famille et mes amis à la maison… Je tiens à vous remer­cier de m’avoir poussé à repousser mes limites. Nous sommes arrivés très, très tôt pour nous préparer à cela. C’est d’autant plus spécial aujourd’hui de tenir ce magni­fique trophée entre mes mains. Merci beau­coup pour tout votre soutien. Merci. »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 00:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.