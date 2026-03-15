Intraitable ce dimanche face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner s’est offert son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Et après les très jolis mots de son adversaire lors de la cérémonie de remise des prix, l’Italien lui a répondu de fort belle manière en insistant sur la qualité de son jeu et de son travail au quotidien.
« Je voudrais tout d’abord m’adresser à Daniil et à ton équipe. C’est formidable de te voir revenir à ce niveau. Je sais que tu t’entraînes très, très dur. Tu as une équipe formidable derrière toi. Continue comme ça. Ne lâche rien. Je te souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Bien sûr, mon équipe, ma famille et mes amis à la maison… Je tiens à vous remercier de m’avoir poussé à repousser mes limites. Nous sommes arrivés très, très tôt pour nous préparer à cela. C’est d’autant plus spécial aujourd’hui de tenir ce magnifique trophée entre mes mains. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 00:59