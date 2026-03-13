Après avoir battu Joao Fonseca au tour précé­dant, Jannik Sinner a battu l’un des autres grands espoirs du tennis mondial, en la personne de Learner Tien (27e mondial à 20 ans).

En confé­rence de presse après sa large victoire (6−1, 6–2) et sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 2 mondial a néan­moins encensé le jeune améri­cain, entraînée par le vain­queur de Roland‐Garros 1989, Michael Chang.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il s’amé­liore beau­coup. Quel que soit le résultat d’au­jourd’hui, j’ai l’im­pres­sion qu’il s’amé­liore. Ses coups de fond de court sont de plus en plus puis­sants. Physiquement, il s’amé­liore beau­coup. Il va donc devenir un joueur très diffi­cile à battre à l’avenir. Il l’a déjà prouvé contre des joueurs incroyables dans le passé et aussi dans le présent. Il sera donc très inté­res­sant de voir comment il va évoluer », a déclaré l’Italien qui affron­tera désor­mais Alexander Zverev pour une place en finale du tournoi californien.