Après avoir battu Joao Fonseca au tour précédant, Jannik Sinner a battu l’un des autres grands espoirs du tennis mondial, en la personne de Learner Tien (27e mondial à 20 ans).
En conférence de presse après sa large victoire (6−1, 6–2) et sa qualification pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 2 mondial a néanmoins encensé le jeune américain, entraînée par le vainqueur de Roland‐Garros 1989, Michael Chang.
« J’ai l’impression qu’il s’améliore beaucoup. Quel que soit le résultat d’aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il s’améliore. Ses coups de fond de court sont de plus en plus puissants. Physiquement, il s’améliore beaucoup. Il va donc devenir un joueur très difficile à battre à l’avenir. Il l’a déjà prouvé contre des joueurs incroyables dans le passé et aussi dans le présent. Il sera donc très intéressant de voir comment il va évoluer », a déclaré l’Italien qui affrontera désormais Alexander Zverev pour une place en finale du tournoi californien.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 08:44