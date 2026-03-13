Accueil ATP ATP - Indian Wells

Jannik Sinner, après avoir mis une fessée à son adver­saire : « Quel que soit le résultat de ce match, j’ai l’im­pres­sion qu’il s’amé­liore beaucoup »

Baptiste Mulatier
Après avoir battu Joao Fonseca au tour précé­dant, Jannik Sinner a battu l’un des autres grands espoirs du tennis mondial, en la personne de Learner Tien (27e mondial à 20 ans). 

En confé­rence de presse après sa large victoire (6−1, 6–2) et sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 2 mondial a néan­moins encensé le jeune améri­cain, entraînée par le vain­queur de Roland‐Garros 1989, Michael Chang. 

« J’ai l’im­pres­sion qu’il s’amé­liore beau­coup. Quel que soit le résultat d’au­jourd’hui, j’ai l’im­pres­sion qu’il s’amé­liore. Ses coups de fond de court sont de plus en plus puis­sants. Physiquement, il s’amé­liore beau­coup. Il va donc devenir un joueur très diffi­cile à battre à l’avenir. Il l’a déjà prouvé contre des joueurs incroyables dans le passé et aussi dans le présent. Il sera donc très inté­res­sant de voir comment il va évoluer », a déclaré l’Italien qui affron­tera désor­mais Alexander Zverev pour une place en finale du tournoi californien. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 08:44

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

