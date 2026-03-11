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Jannik Sinner, comparé à Joao Fonseca après l’avoir battu : « Il a sa propre façon d’aborder ce sport, et j’ai la mienne »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir diffi­ci­le­ment remporté son premier duel face à Joao Fonseca (7−6 [6], 7–6 [4]), en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a évoqué les compa­rai­sons avec le phéno­mène brési­lien, actuel­le­ment classé 35e mondial à 19 ans. 

« De mon point de vue, tout le monde est diffé­rent. Il a certai­ne­ment des qualités simi­laires aux miennes et à celles que j’ai déve­lop­pées ces dernières années, mais en même temps, je vois aussi des diffé­rences, des choses qu’il fait parfois légè­re­ment mieux, des choses que je fais parfois mieux. Je pense donc que chaque joueur est diffé­rent. Il a sa propre façon d’aborder ce sport, et j’ai la mienne. Mais il est entre de très bonnes mains. Il est entouré d’une équipe formi­dable et c’est un garçon qui travaille très dur. C’était un très bon match. »

Et si Joao Fonseca deve­nait un jour le « troi­sième homme » tant attendue aux côté de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? Les attentes placées en lui restent énormes, surtout au Brésil où le succes­seur de « Guga » Kuerten est attendu depuis vingt ans. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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