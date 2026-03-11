Après avoir difficilement remporté son premier duel face à Joao Fonseca (7−6 [6], 7–6 [4]), en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a évoqué les comparaisons avec le phénomène brésilien, actuellement classé 35e mondial à 19 ans.
« De mon point de vue, tout le monde est différent. Il a certainement des qualités similaires aux miennes et à celles que j’ai développées ces dernières années, mais en même temps, je vois aussi des différences, des choses qu’il fait parfois légèrement mieux, des choses que je fais parfois mieux. Je pense donc que chaque joueur est différent. Il a sa propre façon d’aborder ce sport, et j’ai la mienne. Mais il est entre de très bonnes mains. Il est entouré d’une équipe formidable et c’est un garçon qui travaille très dur. C’était un très bon match. »
Et si Joao Fonseca devenait un jour le « troisième homme » tant attendue aux côté de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? Les attentes placées en lui restent énormes, surtout au Brésil où le successeur de « Guga » Kuerten est attendu depuis vingt ans.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 17:58