Après avoir diffi­ci­le­ment remporté son premier duel face à Joao Fonseca (7−6 [6], 7–6 [4]), en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a évoqué les compa­rai­sons avec le phéno­mène brési­lien, actuel­le­ment classé 35e mondial à 19 ans.

« De mon point de vue, tout le monde est diffé­rent. Il a certai­ne­ment des qualités simi­laires aux miennes et à celles que j’ai déve­lop­pées ces dernières années, mais en même temps, je vois aussi des diffé­rences, des choses qu’il fait parfois légè­re­ment mieux, des choses que je fais parfois mieux. Je pense donc que chaque joueur est diffé­rent. Il a sa propre façon d’aborder ce sport, et j’ai la mienne. Mais il est entre de très bonnes mains. Il est entouré d’une équipe formi­dable et c’est un garçon qui travaille très dur. C’était un très bon match. »

Et si Joao Fonseca deve­nait un jour le « troi­sième homme » tant attendue aux côté de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? Les attentes placées en lui restent énormes, surtout au Brésil où le succes­seur de « Guga » Kuerten est attendu depuis vingt ans.