Jannik Sinner déjà prêt à en découdre avant le premier Masters 1000 de la saison

Auteur d’un début de saison 2026 en dessous de ses stan­dards habi­tuels (défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie et battu en quarts de finale sur l’ATP 500 de Doha), Jannik Sinner aura à coeur de se rattraper à l’oc­ca­sion du premier Masters 1000 de l’année, à Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Du coup, le numéro 2 mondial est arrivé très tôt dans le désert cali­for­nien où il est déjà à l’oeuvre sur l’im­mense court central. 

Et comme d’ha­bi­tude avec l’Italien, la balle sort très bien de la raquette. 

Publié le samedi 28 février 2026 à 17:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

