Auteur d’un début de saison 2026 en dessous de ses standards habituels (défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie et battu en quarts de finale sur l’ATP 500 de Doha), Jannik Sinner aura à coeur de se rattraper à l’occasion du premier Masters 1000 de l’année, à Indian Wells (du 4 au 15 mars).
Du coup, le numéro 2 mondial est arrivé très tôt dans le désert californien où il est déjà à l’oeuvre sur l’immense court central.
Et comme d’habitude avec l’Italien, la balle sort très bien de la raquette.
