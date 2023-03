De passage, comme tout le monde, en confé­rence de presse avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner, qui sera opposé au Français Richard Gasquet, a révélé les deux rêves qu’il souhai­te­rait réaliser pour sa carrière de joueur de tennis.

« Mon objectif est d’at­teindre la première place du clas­se­ment ATP. C’est le rêve de tout joueur de tennis et le mien aussi. Je sais combien de sacri­fices il me faudra faire pour y parvenir, mais je suis prêt à conti­nuer à me sacri­fier chaque jour pour essayer. Nous verrons ensuite ce qui se passera. Je suis égale­ment recon­nais­sant et fier de jouer pour mon pays, porter ce maillot est un senti­ment unique. Il y a beau­coup de passion au sein de l’équipe. Et tout le monde se donne à 110%, soulever la Coupe Davis jusqu’au ciel est aussi l’un de mes rêves. »