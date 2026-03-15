Jannik Sinner est écoeu­rant pour ses adversaires.

Pourtant confronté à un Daniil Medvedev en feu et tout juste tombeur de Carlos Alcaraz en demi‐finales, l’Italien a répondu de la meilleure des manières à ses détrac­teurs en s’of­frant un premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Arrivé tôt dans le désert cali­for­nien après deux défaites un peu inha­bi­tuelles, en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic, et en quarts de finale du tournoi de Doha face à Jakub Mensik, le 2e joueur mondial a livré un tournoi et une finale d’une maîtrise remarquable.

En diffi­culté dans le jeu décisif du deuxième set, mené 4–0, celui qui n’a pas perdu un set du tournoi a passé la vitesse supé­rieure en enchaî­nant tout simple­ment sept points rang avant de célé­brer en montrant sa poitrine, comme pour dire qu’il était toujours là, et bien là : 7–6(6), 7–6(4), après 2h de jeu.

The moment the set was completed 🙌@janniksin gets the better of Daniil Medvedev 7–6 7–6 to claim his first Indian Wells title 🏆 pic.twitter.com/KM6aMNvtmu — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026

Jannik Sinner décroche ainsi le 25e titre de sa carrière et arri­vera à Miami avec le plein de confiance. Une excel­lente nouvelle pour la suite de la saison et sa fameuse riva­lité avec Carlos Alcaraz qui a certai­ne­ment dû regarder avec oeil attentif la pres­ta­tion de son collègue.