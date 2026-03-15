Jannik Sinner est écoeurant pour ses adversaires.
Pourtant confronté à un Daniil Medvedev en feu et tout juste tombeur de Carlos Alcaraz en demi‐finales, l’Italien a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs en s’offrant un premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Arrivé tôt dans le désert californien après deux défaites un peu inhabituelles, en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic, et en quarts de finale du tournoi de Doha face à Jakub Mensik, le 2e joueur mondial a livré un tournoi et une finale d’une maîtrise remarquable.
En difficulté dans le jeu décisif du deuxième set, mené 4–0, celui qui n’a pas perdu un set du tournoi a passé la vitesse supérieure en enchaînant tout simplement sept points rang avant de célébrer en montrant sa poitrine, comme pour dire qu’il était toujours là, et bien là : 7–6(6), 7–6(4), après 2h de jeu.
The moment the set was completed 🙌@janniksin gets the better of Daniil Medvedev 7–6 7–6 to claim his first Indian Wells title 🏆 pic.twitter.com/KM6aMNvtmu— Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026
Jannik Sinner décroche ainsi le 25e titre de sa carrière et arrivera à Miami avec le plein de confiance. Une excellente nouvelle pour la suite de la saison et sa fameuse rivalité avec Carlos Alcaraz qui a certainement dû regarder avec oeil attentif la prestation de son collègue.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 00:31