Très impres­sion­nant depuis son arrivée sur le Masters 1000 d’Indian Wells sur lequel il n’a pas perdu un seul set, Jannik Sinner s’ap­prête donc à retrouver Carlos Alcaraz pour une place en finale. Un match à suivre dans la nuit de samedi à dimanche.

Interrogé en confé­rence de presse sur l’im­por­tance de sa riva­lité avec l’Espagnol, le 3e joueur mondial n’a pas voulu faire de fixette en expli­quant qu’il avait appris de tous ses adversaires.

« Il n’y a pas que Carlos. Il y a d’autres joueurs qui m’ont fait grandir en tant que joueur. Quand vous attei­gnez ce genre de niveau, vous devez travailler à nouveau sur d’autres choses. C’est sûr qu’il pour­rait changer deux ou trois choses pour essayer de me battre. Je dois être prêt. S’il me bat, il faudra travailler à nouveau sur les petits détails. Je pense que c’est une bonne chose et que c’est agréable à voir. Je pense que c’est ce que les anciens du Big 3 ou du Big 4 ont fait. Nous essayons de faire la même chose. Mais nous ne savons pas encore qui seront les prochains meilleurs joueurs, parce que nous sommes tous très jeunes. Chaque tournoi est un peu différent. »