Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells après deux victoires auto­ri­taires face à Svrcina et Shapovalov, Jannik Sinner s’ap­prête à affronter pour la première fois, Joao Fonseca, lui aussi impres­sion­nant depuis ses débuts dans le désert cali­for­nien avec notam­ment deux succès contre Khachanov et Paul.

Mais au lieu de se foca­liser sur le simple, le 2e joueur mondial a décidé de s’as­so­cier avec Reilly Opelka en double. Un choix qu’il a tenu à expli­quer sur le plateau de Tennis Channel.

Jannik Sinner ha parlato a @TennisChannel del doppio con Opelka e delle ultime due serate più belle del solito (merito della Formula 1) 🙃



« Ho chiesto a Opelka se volesse giocare il doppio insieme e lui mi ha detto di sì. Mi piace giocare il doppio con qual­cuno con cui sono a… pic.twitter.com/JwPy15BFsv — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 9, 2026

« J’ai demandé à Opelka s’il voulait jouer le double ensemble et il m’a dit oui. J’aime jouer le double avec quelqu’un avec qui je suis à l’aise en dehors du terrain, parce que j’ai besoin de m’amuser quand je joue en double. Pendant le simple, il y a beau­coup d’attentions et de tensions, donc le double nous aide à travailler sur certains aspects mais aussi à nous détendre sans perdre le feeling avec le match. Mais même si on perd en double, ça va quand même : nous, les spécia­listes du simple, on dit qu’on est un peu plus détendus. Si on perd le service quand il servira, ce sera ma faute et celle de mes mauvaises mains au filet ! »