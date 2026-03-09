Accueil ATP ATP - Indian Wells

Jannik Sinner : « Je ne suis pas le genre de mec qui aime les médias. Je n’aime pas ça et je n’ai pas besoin de me mettre en avant »

Par
Jean Muller
-
913

A l’issue de son succès face à Shapovalov qui n’a pas existé (3−6, 2–6), Jannik Sinner est arrivé en confé­rence de presse avec un vrai sourire. Relax, il a fait un aveu enfin si l’on peut dire car tous ceux qui suivent sa carrière l’avaient compris depuis longtemps.

Quand on lui a posé la ques­tion de savoir ce qu’il aimait le plus et le moins dans sa vie de cham­pion, l’Italien n’a pas manier la langue de bois.

« Ce que je n’aime pas ? Les confé­rences de presse. Toujours répondre aux mêmes ques­tions. Je veux dire, ce n’est pas un vrai désa­mour, c’est juste une partie du boulot. J’aime arriver, jouer eau tennis et repartir, tu vois ? Mais pour moi, je trouve qu’on a une belle vie, tu sais ? Tant d’en­droits incroyables que, évidem­ment, en parti­ci­pant aux mêmes tour­nois tous les ans, tu finis par décou­vrir quels endroits tu aimes un peu plus et certains que tu aimes un peu moins. Mais je pense qu’on a une super vie, une vie très stable aussi, avec de super personnes autour de nous, ce qui me met dans une posi­tion très privi­lé­giée où je peux voyager avec beau­coup de monde et emmener des amis en voyage avec moi, et ça m’aide énor­mé­ment, donc il n’y a rien que je déteste vrai­ment. Je dirais que, globa­le­ment, ce serait plus les médias. Je ne suis pas le genre de mec qui aime les médias. Je n’aime pas ça et je n’ai pas besoin de me mettre en avant. »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.