A l’issue de son succès face à Shapovalov qui n’a pas existé (3−6, 2–6), Jannik Sinner est arrivé en conférence de presse avec un vrai sourire. Relax, il a fait un aveu enfin si l’on peut dire car tous ceux qui suivent sa carrière l’avaient compris depuis longtemps.
Quand on lui a posé la question de savoir ce qu’il aimait le plus et le moins dans sa vie de champion, l’Italien n’a pas manier la langue de bois.
« Ce que je n’aime pas ? Les conférences de presse. Toujours répondre aux mêmes questions. Je veux dire, ce n’est pas un vrai désamour, c’est juste une partie du boulot. J’aime arriver, jouer eau tennis et repartir, tu vois ? Mais pour moi, je trouve qu’on a une belle vie, tu sais ? Tant d’endroits incroyables que, évidemment, en participant aux mêmes tournois tous les ans, tu finis par découvrir quels endroits tu aimes un peu plus et certains que tu aimes un peu moins. Mais je pense qu’on a une super vie, une vie très stable aussi, avec de super personnes autour de nous, ce qui me met dans une position très privilégiée où je peux voyager avec beaucoup de monde et emmener des amis en voyage avec moi, et ça m’aide énormément, donc il n’y a rien que je déteste vraiment. Je dirais que, globalement, ce serait plus les médias. Je ne suis pas le genre de mec qui aime les médias. Je n’aime pas ça et je n’ai pas besoin de me mettre en avant. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 08:20