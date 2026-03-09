A l’issue de son succès face à Shapovalov qui n’a pas existé (3−6, 2–6), Jannik Sinner est arrivé en confé­rence de presse avec un vrai sourire. Relax, il a fait un aveu enfin si l’on peut dire car tous ceux qui suivent sa carrière l’avaient compris depuis longtemps.

Quand on lui a posé la ques­tion de savoir ce qu’il aimait le plus et le moins dans sa vie de cham­pion, l’Italien n’a pas manier la langue de bois.

« Ce que je n’aime pas ? Les confé­rences de presse. Toujours répondre aux mêmes ques­tions. Je veux dire, ce n’est pas un vrai désa­mour, c’est juste une partie du boulot. J’aime arriver, jouer eau tennis et repartir, tu vois ? Mais pour moi, je trouve qu’on a une belle vie, tu sais ? Tant d’en­droits incroyables que, évidem­ment, en parti­ci­pant aux mêmes tour­nois tous les ans, tu finis par décou­vrir quels endroits tu aimes un peu plus et certains que tu aimes un peu moins. Mais je pense qu’on a une super vie, une vie très stable aussi, avec de super personnes autour de nous, ce qui me met dans une posi­tion très privi­lé­giée où je peux voyager avec beau­coup de monde et emmener des amis en voyage avec moi, et ça m’aide énor­mé­ment, donc il n’y a rien que je déteste vrai­ment. Je dirais que, globa­le­ment, ce serait plus les médias. Je ne suis pas le genre de mec qui aime les médias. Je n’aime pas ça et je n’ai pas besoin de me mettre en avant. »