De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner, inter­rogé sur la manière dont il parve­nait à gérer ses récents succès et sa nouvelle célé­brité, a expliqué qu’il préfé­rait se réfu­gier dans le travail, là où il se sentait le mieux.

« Bien sûr, il y a des moments où l’on s’en rend compte. Je vis avec très peu de contacts avec les réseaux sociaux, je ne suis prati­que­ment jamais en Italie, mais je ressens toujours l’af­fec­tion que les gens me portent. Mais la chose la plus impor­tante reste le travail : je suis obsédé par le travail. Si je ne travaille pas, je me sens mal, et le plus impor­tant est que je me sente bien », a déclaré l’Italien, toujours aussi calme et déterminé.