De passage en confé­rence de presse avant d’af­fronter Thanasi Kokkinakis au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a révélé où il avait exposé le trophée le plus impor­tant de sa carrière.

« Mon appar­te­ment à Monaco est vrai­ment très petit, donc dès que vous entrez, vous remar­quez immé­dia­te­ment le trophée de l’Open d’Australie. Mais il ne m’a pas fallu long­temps pour revenir à la réalité, parce que j’ai dû faire quelques choses à Rome immé­dia­te­ment après la victoire. Et j’ai immé­dia­te­ment recom­mencé à travailler en salle de sport. Je suis convaincu que même lorsque vous vivez des moments spéciaux comme ceux‐là, vous devez recom­mencer et tout recom­mencer. Et même quand on perd, il y a des moments néga­tifs mais ils restent éphémères. »