Jannik Sinner prévient Carlos Alcaraz et le reste du circuit : « La semaine d’entraînement a été très intense. J’ai passé énor­mé­ment d’heures sur le court à améliorer certains aspects de mon jeu »

Après avoir réussi à trouver les mots justes à propos de la situa­tion brûlante au Moyen‐Orient et de la guerre entre les États‐Unis, Israel et l’Iran, Jannik Sinner a égale­ment parlé de tennis lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Certainement contrarié de s’être incliné en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha contre Jakub Mensik, l’Italien, qui est arrivé très tôt dans le désert cali­for­nien, a révélé avoir énor­mé­ment travaillé sur son jeu dans le but d’être encore meilleur et plus agressif, notam­ment en fond de court. Ses prochains adver­saires sont bien prévenus…

« Je pense que nous cher­chons toujours à progresser dans notre jeu. J’ai l’impression que nous faisons du bon travail. J’ai passé une semaine d’entraînement très intense. Nous avons passé énor­mé­ment d’heures à nous entraîner. Je suis très content de mes sensa­tions sur le court, et bien sûr, nous essayons d’aller le plus loin possible dans ce tournoi. Parallèlement, nous cher­chons aussi à améliorer certains aspects de notre jeu. J’essaie d’être un peu plus agressif par moments en fond de court, et on verra bien. »

Publié le jeudi 5 mars 2026 à 10:10

