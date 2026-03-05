Après avoir réussi à trouver les mots justes à propos de la situation brûlante au Moyen‐Orient et de la guerre entre les États‐Unis, Israel et l’Iran, Jannik Sinner a également parlé de tennis lors de son passage en conférence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Certainement contrarié de s’être incliné en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha contre Jakub Mensik, l’Italien, qui est arrivé très tôt dans le désert californien, a révélé avoir énormément travaillé sur son jeu dans le but d’être encore meilleur et plus agressif, notamment en fond de court. Ses prochains adversaires sont bien prévenus…
« Je pense que nous cherchons toujours à progresser dans notre jeu. J’ai l’impression que nous faisons du bon travail. J’ai passé une semaine d’entraînement très intense. Nous avons passé énormément d’heures à nous entraîner. Je suis très content de mes sensations sur le court, et bien sûr, nous essayons d’aller le plus loin possible dans ce tournoi. Parallèlement, nous cherchons aussi à améliorer certains aspects de notre jeu. J’essaie d’être un peu plus agressif par moments en fond de court, et on verra bien. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 10:10