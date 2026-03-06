S’il a clairement reconnu qu’il traversait une période un peu compliquée suite à sa défaite contre Jakub Mensik sur l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner refuse néanmoins de s’inquiéter avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé au tchèque, Dalibor Svrcina, au deuxième tour (pas avant 3h du matin ce samedi).
Mais la pression est quand même bien présent comme l’a rappelé l’Italien en conférence de presse d’avant tournoi.
« La saison s’est bien déroulée. Je veux dire, j’ai atteint les demi‐finales en Australie et à Doha (quarts, ndlr), mais je suis très satisfait de mon état d’esprit actuel. Comme je l’ai dit, nous essayons de maximiser notre potentiel. La saison vient de commencer, donc les prochains tournois sont très importants pour moi avant de passer à la terre battue. J’en suis conscient. Mais je me sens bien, je joue bien au tennis, et comme je l’ai dit, nous verrons comment ça se passe. »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 17:30