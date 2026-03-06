S’il a clai­re­ment reconnu qu’il traver­sait une période un peu compli­quée suite à sa défaite contre Jakub Mensik sur l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner refuse néan­moins de s’in­quiéter avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé au tchèque, Dalibor Svrcina, au deuxième tour (pas avant 3h du matin ce samedi).

Mais la pres­sion est quand même bien présent comme l’a rappelé l’Italien en confé­rence de presse d’avant tournoi.

« La saison s’est bien déroulée. Je veux dire, j’ai atteint les demi‐finales en Australie et à Doha (quarts, ndlr), mais je suis très satis­fait de mon état d’es­prit actuel. Comme je l’ai dit, nous essayons de maxi­miser notre poten­tiel. La saison vient de commencer, donc les prochains tour­nois sont très impor­tants pour moi avant de passer à la terre battue. J’en suis conscient. Mais je me sens bien, je joue bien au tennis, et comme je l’ai dit, nous verrons comment ça se passe. »