Lors d’une inter­view accordée à Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Jannik Sinner s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté sur le fait de « copier » les légendes du jeu et même son rival, Carlos Alcaraz.

« Lorsque j’ai eu la chance de m’en­traîner avec Federer, Nadal et Djokovic, j’ai toujours essayé de retenir les petits détails de chacun d’entre eux. Et je fais la même chose aujourd’hui. Si je vois quelque chose que Carlos fait très bien, pour­quoi ne pas l’es­sayer ? Il en va de même avec Novak et tous les autres. Si vous restez immo­bile, tout le monde vous rattrape. Vous devez être honnête avec vous‐même et comprendre qu’il y a toujours matière à s’amé­liorer et à faire mieux. »

A noter que le numéro 2 mondial affron­tera Joao Fonseca (35e mondial) pour la première fois en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.