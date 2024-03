Questionné sur sa rela­tion parti­cu­lière avec son l’un de ses deux entraî­neurs, Darren Cahill, dont le travail est davan­tage axé sur la prépa­ra­tion mentale, Jannik Sinner a tenu à rendre un vibrant hommage au coach austra­lien pour son expé­rience et son simplicité.

« Je n’ai pas dit qu’il ne m’avait pas aidé sur le plan tactique et tech­nique. Je pense que la combi­naison entre lui et Simone Vagnozzi fonc­tionne très bien. En raison de son âge, il a plus d’ex­pé­rience que l’en­semble de l’équipe. Il est donc très impor­tant pour nous tous. Je me sens chan­ceux d’être à ses côtés, parce qu’il est très humble. En ce moment, nous vivons dans la même maison et c’est une personne normale, comme moi, comme mon père et comme tout le reste de l’équipe. Il s’en­tend très bien avec toute l’équipe, et je pense que c’est le plus impor­tant. Il me connaît très bien main­te­nant, parce qu’il connaît mon corps. Il sait ce dont j’ai besoin sur le terrain. Nous discu­tons parfois un peu plus longue­ment et nous essayons de comprendre ce qui est le mieux pour moi, et c’est tout. Il est certai­ne­ment l’un des meilleurs entraî­neurs sur le circuit depuis long­temps, et puis, avec la combi­naison de Simone, que je recon­nais comme l’un des meilleurs entraî­neurs, c’est une combi­naison parfaite. »