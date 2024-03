Si Jiri Lehecka a battu Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas, il n’a pas pu inquiéter l’homme à battre : Jannik Sinner. Désormais membre d’un groupe de pres­tige avec ses 16 victoires de suite en 2024, l’Italien ne pense pas encore à l’in­croyable record de Novak Djokovic, resté invaincu pendant 41 matchs en 2011.

« Non, j’avais 10 ans (rires). Je ne suivais pas le tennis, pour être honnête, parce que je skiais beau­coup plus, je jouais au foot­ball. Je connais les statis­tiques main­te­nant. C’est compliqué de se comparer au Big 3 ou au Big 4. Ils sont d’un niveau diffé­rent. J’écris ma propre histoire. Mais quand j’étais plus jeune, je ne regar­dais pas autant de tennis », a expliqué le numéro 3 mondial qui va retrouver Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.