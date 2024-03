Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont beau être rivaux et en concur­rence sur le court, les deux joueurs n’en­tre­tiennent aucune animo­sité. C’est même tout l’inverse.

Après l’hom­mage de grande classe de l’Espagnol, c’est au tour de l’Italien de se distin­guer en décla­rant en confé­rence de presse qu’il était carré­ment content pour son adver­saire. Le fair play à l’état pur.

« Ce n’est certai­ne­ment pas la fin que je voulais, mais jouer contre lui est toujours diffi­cile. J’ai essayé de déve­lopper un bon tennis, ce que j’ai fait, surtout dans le premier set. Ensuite, j’ai commis quelques erreurs et la dyna­mique a changé. Il a élevé son niveau. C’est évidem­ment diffi­cile à avaler, mais j’es­père que nous verrons dans les prochains jours si je suis physi­que­ment prêt pour Miami, ce qui est pour moi le plus impor­tant. Et je suis vrai­ment content pour lui parce que c’est vrai­ment un grand joueur et un bon gars. »