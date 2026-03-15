Tous les observateurs ont remarqué les progrès accomplis par Daniil. Cela n’est pas apparu d’un coup mais au fur et à mesure de l’arrivée de son nouveau staff. De plus, comme le Russe est un joueur très intelligent, il a su être patient pour changer son identité de joueur. Jannik sait tout ça et il a bien voulu expliquer là où Daniil avait le plus progressé. Selon l’Italien, la grande force de Medvedev est son « équilibre de jeu »
« Il joue à nouveau à un très haut niveau. Il sert avec beaucoup de puissance, renvoie brillamment les balles et joue très en profondeur. Je pense qu’il cherche à être plus agressif, à mettre davantage de pression avec ses coups. J’ai l’impression qu’il a retrouvé un bon équilibre sur le court, comme en témoignent son titre à Dubaï et ses excellentes performances ici. Cela fait un bon moment que nous ne nous sommes pas affrontés, alors nous verrons bien ce qui se passera. »
Les deux joueurs se sont affrontés 15 fois, l’Italien mène 8 à 7.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 10:10