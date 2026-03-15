Tous les obser­va­teurs ont remarqué les progrès accom­plis par Daniil. Cela n’est pas apparu d’un coup mais au fur et à mesure de l’ar­rivée de son nouveau staff. De plus, comme le Russe est un joueur très intel­li­gent, il a su être patient pour changer son iden­tité de joueur. Jannik sait tout ça et il a bien voulu expli­quer là où Daniil avait le plus progressé. Selon l’Italien, la grande force de Medvedev est son « équi­libre de jeu »

« Il joue à nouveau à un très haut niveau. Il sert avec beau­coup de puis­sance, renvoie brillam­ment les balles et joue très en profon­deur. Je pense qu’il cherche à être plus agressif, à mettre davan­tage de pres­sion avec ses coups. J’ai l’impression qu’il a retrouvé un bon équi­libre sur le court, comme en témoignent son titre à Dubaï et ses excel­lentes perfor­mances ici. Cela fait un bon moment que nous ne nous sommes pas affrontés, alors nous verrons bien ce qui se passera. »

Les deux joueurs se sont affrontés 15 fois, l’Italien mène 8 à 7.