De passage en conférence de presse d’avant tournoi sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a notamment été interrogé l’actualité brûlante dans le Moyen‐Orient où la guerre fait rage dans la région suite à l’intervention militaire américaine en Iran.
Et comme à son habitude, l’Italien a trouvé les mots justes. Extraits.
Q. Comment faites‐vous pour rester concentré alors que des événements mondiaux tels que la guerre en Iran se déroulent et que certains joueurs qui se trouvaient à Dubaï ne peuvent peut‐être pas voyager ou sont actuellement en route ? Cela affecte‐t‐il votre capacité à vous concentrer et à vous préparer ?
JANNIK SINNER : Vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons vraiment pas contrôler, et c’est certainement l’une d’entre elles. Je pense et je crois que l’ATP et tout le monde essaient de faire les meilleurs choix possibles, pour se sentir aussi en sécurité que possible, et c’est la seule chose que je peux vraiment dire, non ? J’espère évidemment que tout le monde est en sécurité et qu’ils peuvent venir ici pour jouer ou aussi rentrer chez eux. Cela dépend de ce qu’ils veulent faire. Mais, vous savez, il y a certaines situations que nous ne pouvons pas contrôler, alors j’ai bien sûr essayé de rester concentré, mais on se rend aussi compte qu’il y a des choses bien plus importantes dans la vie que de jouer au tennis, vous savez. Oui, je pense que nous sommes bien protégés, en tant que joueurs, et j’espère que les autres joueurs pensent la même chose.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 14:14