De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a notam­ment été inter­rogé l’ac­tua­lité brûlante dans le Moyen‐Orient où la guerre fait rage dans la région suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire améri­caine en Iran.

Et comme à son habi­tude, l’Italien a trouvé les mots justes. Extraits.

Q. Comment faites‐vous pour rester concentré alors que des événe­ments mondiaux tels que la guerre en Iran se déroulent et que certains joueurs qui se trou­vaient à Dubaï ne peuvent peut‐être pas voyager ou sont actuel­le­ment en route ? Cela affecte‐t‐il votre capa­cité à vous concen­trer et à vous préparer ?

JANNIK SINNER : Vous savez, il y a certaines choses que nous ne pouvons vrai­ment pas contrôler, et c’est certai­ne­ment l’une d’entre elles. Je pense et je crois que l’ATP et tout le monde essaient de faire les meilleurs choix possibles, pour se sentir aussi en sécu­rité que possible, et c’est la seule chose que je peux vrai­ment dire, non ? J’espère évidem­ment que tout le monde est en sécu­rité et qu’ils peuvent venir ici pour jouer ou aussi rentrer chez eux. Cela dépend de ce qu’ils veulent faire. Mais, vous savez, il y a certaines situa­tions que nous ne pouvons pas contrôler, alors j’ai bien sûr essayé de rester concentré, mais on se rend aussi compte qu’il y a des choses bien plus impor­tantes dans la vie que de jouer au tennis, vous savez. Oui, je pense que nous sommes bien protégés, en tant que joueurs, et j’es­père que les autres joueurs pensent la même chose.