Jannik Sinner ne s’en est jamais caché, l’exercice des conférences de presse, avec son lot de questions banales et répétitives, l’exaspère au plus haut point.
Et le nouveau vainqueur du Masters 1000 d’Indian Wells en a fait une nouvelle fois l’expérience lors de son passage devant les médias après sa victoire contre Daniil Medvedev en finale.
Visiblement pas très attentif à ce qu’il se passait avant, un journaliste a posé la même question que l’un de ses confrères quelques minutes plus tôt.
Et si l’Italien a fait preuve de calme et de politesse, son language du corps l’a forcément un peu trahi.
Q. Vous avez connu une excellente année 2025. Compte tenu de vos exigences élevées, quelle importance revêt cette victoire ici à Indian Wells par rapport à vos débuts en Australie, puis à ce qui s’est passé à Doha par la suite ?
JANNIK SINNER : On m’a déjà posé cette question. Si vous voulez, je peux répéter.
Q. Non, non, désolé.
JANNIK SINNER : Merci.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 14:44