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Jannik Sinner, un poil agacé en confé­rence de presse : « On m’a déjà posé la même ques­tion juste avant. Je peux répéter, si vous voulez… »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner ne s’en est jamais caché, l’exer­cice des confé­rences de presse, avec son lot de ques­tions banales et répé­ti­tives, l’exas­père au plus haut point.

Et le nouveau vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells en a fait une nouvelle fois l’ex­pé­rience lors de son passage devant les médias après sa victoire contre Daniil Medvedev en finale.

Visiblement pas très attentif à ce qu’il se passait avant, un jour­na­liste a posé la même ques­tion que l’un de ses confrères quelques minutes plus tôt.

Et si l’Italien a fait preuve de calme et de poli­tesse, son language du corps l’a forcé­ment un peu trahi. 

Q. Vous avez connu une excel­lente année 2025. Compte tenu de vos exigences élevées, quelle impor­tance revêt cette victoire ici à Indian Wells par rapport à vos débuts en Australie, puis à ce qui s’est passé à Doha par la suite ?
JANNIK SINNER : On m’a déjà posé cette ques­tion. Si vous voulez, je peux répéter.

Q. Non, non, désolé.
JANNIK SINNER : Merci.

Publié le lundi 16 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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