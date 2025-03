Vainqueur de Sebastian Korda en réali­sant une grosse perfor­mance, le Français va affronter Grigor Dimitrov au prochain tour.

Magic Monfils 🌟



The moment @Gael_Monfils set up the block­buster clash with Dimitrov as he beats Sebastian Korda 7–6 7–6 🎉#TennisParadise pic.twitter.com/K3B8sDCr86 — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2025

Sur dur, la « Monf » n’a jamais perdu face au Bulgare et il a encore régalé notre collège Benoit Maylin.

🇫🇷 Je me répète avec délice. Quel est le meilleur athlète de 38 ans et demi, capable encore de cavaler, glisser et gagner ?!

Facile, Monfils, venu à Indian Wells pour la 1ère fois il y a 20 ans !

Ses victimes, Struff et Korda.

Next au 3e tour, Dimitrov, qu’il a tjs battu sur dur. pic.twitter.com/9UbqAzh6gk — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 9, 2025

