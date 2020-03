Joint par nos soins sur la situation actuelle, Jean-René Lisnard, fondateur du Tennis Elite Center basé à Cannes qui est le lieu d’entrainement de Daniil Medvedev, a bien voulu revenir sur l’annulation du tournoi d’Indian Wells où il était présent pour suivre des athlètes de son team : « La vérité, c’est qu’en Californie, tout le monde voulait jouer. Je me souviens d’une réunion avec la WTA, pour nous c’était clair, et je ne trouvais pas cela illogique. »

Lors de cet entretien, le coach français nous a aussi expliqué comment ses joueurs étaient gérés pendant cette période spéciale : « On est en contact très souvent, on a donné des programmes pour s’entretenir physiquement, mais sur le long terme cela va être très compliqué et c’est logique de se faire du souci car le métier d’un joueur du tennis c’est de gagner sa vie sur un court de tennis. »