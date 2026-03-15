Jim Courier n’a rien manqué de la magni­fique victoire de Daniil Medvedev contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.

L’ancien numéro 1 mondial et quadruple vain­queur en Grand Chelem, désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, a fait part de ses impres­sions après cette véri­table démons­tra­tion de la part du Russe, en grande forme depuis le début de la saison.

« Il a été incroyable. Il a déjà remporté deux tour­nois cette année. Et il joue, je pense, mieux qu’il n’a jamais joué. J’ai été surpris par son agres­si­vité, surtout. Je savais qu’il allait jouer comme ça dès le début du match, mais je ne pensais pas qu’il y parvien­drait aussi bien. Il n’a rien raté. Ou pas autant que je l’es­pé­rais (rire). Il jouait agressif et sans rater, c’était compliqué. Daniil s’est beau­coup amélioré ces six derniers mois. Il travaille sur le fait d’être plus agressif, notam­ment en coup droit. On a pu le noter sur ce match, c’était vrai­ment efficace. »

