Jim Courier n’a rien manqué de la magnifique victoire de Daniil Medvedev contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.
L’ancien numéro 1 mondial et quadruple vainqueur en Grand Chelem, désormais consultant pour Tennis Channel, a fait part de ses impressions après cette véritable démonstration de la part du Russe, en grande forme depuis le début de la saison.
« Il a été incroyable. Il a déjà remporté deux tournois cette année. Et il joue, je pense, mieux qu’il n’a jamais joué. J’ai été surpris par son agressivité, surtout. Je savais qu’il allait jouer comme ça dès le début du match, mais je ne pensais pas qu’il y parviendrait aussi bien. Il n’a rien raté. Ou pas autant que je l’espérais (rire). Il jouait agressif et sans rater, c’était compliqué. Daniil s’est beaucoup amélioré ces six derniers mois. Il travaille sur le fait d’être plus agressif, notamment en coup droit. On a pu le noter sur ce match, c’était vraiment efficace. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 17:53