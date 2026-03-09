Tombeur de Raphaël Collignon, de Karen Khachanov en sauvant deux balles de match, et de Tommy Paul dimanche (6−2, 6–3), Joao Fonseca s’est offert le droit de défier Jannik Sinner pour la première fois, à l’occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.
En conférence de presse, le jeune Brésilien de 19 ans, 35e mondial, en a profité pour évoquer tout l’engouement et l’emballage médiatique autour de lui.
« Je ne pense pas que j’aime ou que je n’aime pas. J’essaie simplement d’agir comme d’habitude, de faire mon travail. Si les gens disent qu’ils pensent que je peux être bon, que je peux bien jouer au tennis, que je peux rivaliser avec Alcaraz et Sinner, alors j’essaie de voir cela de manière positive, non pas comme une pression, mais comme un privilège. Les gens disent cela, donc j’ai le jeu, j’ai le niveau. Alors continuons à travailler et essayons de faire de mon mieux pour y arriver. Je pense que c’est ma mentalité. Comme je l’ai dit, je suis quelqu’un de détendu et très calme, alors j’essaie juste de prendre les choses positives et de les intégrer dans mon quotidien. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 10:41