Tombeur de Raphaël Collignon, de Karen Khachanov en sauvant deux balles de match, et de Tommy Paul dimanche (6−2, 6–3), Joao Fonseca s’est offert le droit de défier Jannik Sinner pour la première fois, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

En confé­rence de presse, le jeune Brésilien de 19 ans, 35e mondial, en a profité pour évoquer tout l’en­goue­ment et l’emballage média­tique autour de lui.

« Je ne pense pas que j’aime ou que je n’aime pas. J’essaie simple­ment d’agir comme d’ha­bi­tude, de faire mon travail. Si les gens disent qu’ils pensent que je peux être bon, que je peux bien jouer au tennis, que je peux riva­liser avec Alcaraz et Sinner, alors j’es­saie de voir cela de manière posi­tive, non pas comme une pres­sion, mais comme un privi­lège. Les gens disent cela, donc j’ai le jeu, j’ai le niveau. Alors conti­nuons à travailler et essayons de faire de mon mieux pour y arriver. Je pense que c’est ma menta­lité. Comme je l’ai dit, je suis quel­qu’un de détendu et très calme, alors j’es­saie juste de prendre les choses posi­tives et de les inté­grer dans mon quotidien. »