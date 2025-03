Notamment titré sur le Masters Next Gen et à Buenos Aires, le phéno­mène Joao Fonseca, grand espoir du tennis brési­lien, fait beau­coup parler de lui depuis quelques mois.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Jacob Fearnley (6−2, 1–6, 6–3) au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le joueur de 18 ans a raconté avoir croisé Novak Djokovic. Et il a pu constater sa bienveillance.

« J’ai rencontré Carlos avant mon match. Je lui ai demandé comment il allait. Et j’ai croisé Novak, je quit­tais le court où je m’étais entraîné après mon match, et il entrait. Il m’a demandé si j’avais gagné. J’ai répondu que oui et il m’a féli­cité. C’était super cool qu’il me parle. (Rires) »

A noter qu’au deuxième tour, Fonseca affron­tera Jack Draper (14e mondial).